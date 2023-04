Renzi direttore del Riformista: no, non mi piace (Di giovedì 6 aprile 2023) Non posso non affrontare la questione che riguarda il nuovo direttore del Riformista, Matteo Renzi. Stamani, Roncone, sul Corriere della Sera, lo sfotte dicendo che Renzi fa qualsiasi lavoro tranne fare il senatore nonostante sia pagato dai contribuenti. Poi il Domani lo definisce il “direttore irresponsabile“. Il perché sia irresponsabile ce lo spiega Travaglio in questa specie di burocratismo assurdo. Renzi, infatti, non è iscritto all’ordine giornalisti e quindi non può essere direttore responsabile. Di fatto, non deve rispondere legalmente delle cazzate che verranno scritte sul Riformista. Io ad esempio sono direttore responsabile di questo sito quindi, ad ogni cazzata che scrivono i miei giornalisti, ne pago le conseguenze sia ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 6 aprile 2023) Non posso non affrontare la questione che riguarda il nuovodel, Matteo. Stamani, Roncone, sul Corriere della Sera, lo sfotte dicendo chefa qualsiasi lavoro tranne fare il senatore nonostante sia pagato dai contribuenti. Poi il Domani lo definisce il “irresponsabile“. Il perché sia irresponsabile ce lo spiega Travaglio in questa specie di burocratismo assurdo., infatti, non è iscritto all’ordine giornalisti e quindi non può essereresponsabile. Di fatto, non deve rispondere legalmente delle cazzate che verranno scritte sul. Io ad esempio sonoresponsabile di questo sito quindi, ad ogni cazzata che scrivono i miei giornalisti, ne pago le conseguenze sia ...

