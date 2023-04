Renzi direttore del Riformista | alt di Calenda | “Separi Terzo Polo dal giornale”

(Di giovedì 6 aprile 2023) I timori dell'alleato: "C'è rischio di conflitto di interessi, l'informazione è un contropotere, serve una separazione molto netta" “Un senatore anchediè cosa inedita perché è vero che ci sono stati altri casi, ma erano giornali di partito.dovrà essere in grado di tracciare una linea tra il suo lavoro di senatore e quello didi. Lo deve ai suoi elettori e ai lettori del. Non è una cosa semplicissima. Confido nella sua capacità di separare i due piani a me unica cosa che interessa costruire un partito”. Così Carloa Tagadà su La7. “L’informazione è un contro potere, io rispetto il suo percorso di allontanamento di lavoro diretto nelma questo deve essere ...

Con l’annuncio della direzione del Riformista Matteo Renzi ha subito chiarito che il suo nuovo impegno si andrà a sommare a quello di senatore della Repubblica. «Tanti parlamentari hanno fatto i ...(Adnkronos) – “Un senatore anche direttore di giornale è cosa inedita perché è vero che ci sono stati altri casi, ma erano giornali di partito. Renzi dovrà essere in grado di tracciare una linea tra ...