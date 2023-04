Renzi direttore del Riformista, alt di Calenda: “Separi Terzo Polo dal giornale” (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – “Un senatore anche direttore di giornale è cosa inedita perché è vero che ci sono stati altri casi, ma erano giornali di partito. Renzi dovrà essere in grado di tracciare una linea tra il suo lavoro di senatore e quello di direttore di giornale. Lo deve ai suoi elettori e ai lettori del Riformista. Non è una cosa semplicissima. Confido nella sua capacità di separare i due piani a me unica cosa che interessa costruire un partito”. Così Carlo Calenda a Tagadà su La7. “L’informazione è un contro potere, io rispetto il suo percorso di allontanamento di lavoro diretto nel Terzo Polo ma questo deve essere molto chiaro sennò diventa un elemento di confusione per il Terzo Polo, per il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – “Un senatore anchediè cosa inedita perché è vero che ci sono stati altri casi, ma erano giornali di partito.dovrà essere in grado di tracciare una linea tra il suo lavoro di senatore e quello didi. Lo deve ai suoi elettori e ai lettori del. Non è una cosa semplicissima. Confido nella sua capacità di separare i due piani a me unica cosa che interessa costruire un partito”. Così Carloa Tagadà su La7. “L’informazione è un contro potere, io rispetto il suo percorso di allontanamento di lavoro diretto nelma questo deve essere molto chiaro sennò diventa un elemento di confusione per il, per il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilriformista : Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista @matteorenzi #riformista23 - fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Renzi direttore del Riformista? Solo noi consideriamo normali queste cose, in Francia sarebbe sco… - ilriformista : Renzi nuovo direttore del Riformista: 'Sfida affascinante'. Alle 12 la conferenza di presentazione @matteorenzi… - stefano2114 : RT @ErMejoSindaco: Fare il direttore di un giornale coperti da immunità parlamentare. Che personaggio viscido #Renzi #riformista https://… - RenzoCianchetti : RT @ludmyla2803: Per me puo fare anche il direttore di Topolino basta che rinunci allo stipendio da senatore. Ora basta con le prese x il c… -