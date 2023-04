Regolamento Fiorentina-Genoa, cosa succede in caso di pareggio semifinale Coppa Italia Primavera (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Regolamento di Fiorentina-Genoa, match valido per la semifinale della Coppa Italia Primavera 2022/2023: ecco cosa succede in caso di pareggio al 90?. Come succede nelle maggiori competizioni calcistiche, anche nella sfida valida per la Coppa nazionale dedicata alle selezioni U19 si andrà ai supplementari, due da quindici minuti ciascuno, ed eventualmente ai calci di rigore, qualora al 90? ci si trovi in una situazione di parità. Sarà così, dunque, che si decreterà la prima finalista della competizione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Ildi, match valido per ladella2022/2023: eccoindial 90?. Comenelle maggiori competizioni calcistiche, anche nella sfida valida per lanazionale dedicata alle selezioni U19 si andrà ai supplementari, due da quindici minuti ciascuno, ed eventualmente ai calci di rigore, qualora al 90? ci si trovi in una situazione di parità. Sarà così, dunque, che si decreterà la prima finalista della competizione. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ggiuve1897 : @Alessan15117134 @90ordnasselA State facendo casino per una cosa che da regolamento è giusta, aggrappandovi all'arb… - systhemes : @ilciccio67 'Dunque a partire da quest'anno ovvero dalle due semifinali Juventus-Inter e Cremonese Fiorentina, si r… - Tirelli1Filippo : @Avv_Bianco_Nero Coppa Italia semifinali, regolamento: il gol in trasferta Dunque a partire da quest'anno ovvero da… - Tirelli1Filippo : @Avv_Bianco_Nero Coppa Italia semifinali, regolamento: il gol in trasferta Dunque a partire da quest'anno ovvero da… -