Reggio Emilia: minaccia una donna con un coltello di 19 centimetri per una manovra sbagliata (Di giovedì 6 aprile 2023) Tutto ha avuto inizio da un botta e risposta per una manovra sbagliata. Un 60enne, durante il litigio, ha estratto un coltello della lunghezza di 19 centimetri per minacciare una donna di 30 anni. Per questi motivi – con le accuse di minaccia aggravata e porto abusivo di armi – i carabinieri hanno denunciato l'uomo alla Procura di Reggio Emilia. Gli accertamenti proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Reggio Emilia, la vittima chiama i carabinieri Secondo quanto ricostruito dalle indagini delle forze dell'ordine la 30enne, quando ha visto il coltello, in preda al terrore ha chiamato ...

