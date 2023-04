Reggia di Caserta, il 16 aprile l’inaugurazione della mostra Michael Biberstein – Beyond (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – Inaugura domenica 16 aprile alla Reggia di Caserta la personale dedicata a Michael Biberstein – Beyond, a cura di Marina Guida: un invito a guardare oltre, una mostra immersiva dove ad essere protagonista è l’enigma della percezione. Immensità, sublime e mistero, questi i fondamenti attorno ai quali ruotano i lavori dell’artista svizzero, per la prima volta esposti in Italia in uno spazio istituzionale. La mostra, organizzata in collaborazione con la Galleria Giorgio Persano di Torino, è stata selezionata dal Comitato scientifico del Museo attraverso il bando di valorizzazione partecipata del primo semestre 2023 della Reggia di Caserta. Il bando ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minuti– Inaugura domenica 16alladila personale dedicata a– Beyond, a cura di Marina Guida: un invito a guardare oltre, unaimmersiva dove ad essere protagonista è l’enigmapercezione. Immensità, sublime e mistero, questi i fondamenti attorno ai quali ruotano i lavori dell’artista svizzero, per la prima volta esposti in Italia in uno spazio istituzionale. La, organizzata in collaborazione con la Galleria Giorgio Persano di Torino, è stata selezionata dal Comitato scientifico del Museo attraverso il bando di valorizzazione partecipata del primo semestre 2023di. Il bando ...

