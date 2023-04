Reggia di Carditello | dal 14 aprile concerti di primavera | degustazioni e visite guidate anche di sera

(Di giovedì 6 aprile 2023) Nel Real Sito dila musica non si ferma mai. Dopo il successo della rassegna natalizia Jazz & Wine, dedicata al binomio vino e cultura, la stagione musicale riparte daidi, in attesa delFestival 2023.

Dopo il successo della rassegna natalizia Jazz & Wine, la musica torna a risuonare nella Reggia di Carditello che dal 14 al 28 aprile 2023 ospiterà la rassegna Concerti di Primavera dando il via alle straordinarie aperture serali, tra visite, intrattenimento e degustazioni tipiche. La Reggia di Carditello ospita una palazzina reale dalle linee neoclassiche, ambienti destinati ad azienda agricola con cinque cortili ed un'area per le corse dei cavalli, realizzata come un antico

Dopo il successo della rassegna natalizia Jazz & Wine, la musica torna a risuonare nella Reggia di Carditello che dal 14 al 28 aprile 2023 ospiterà la rassegna Concerti di Primavera dando il via alle ...in attesa del Carditello Festival 2023. Tre concerti eventi, in programma dal 14 al 28 aprile nella Sala Monta, con visite accompagnate e degustazioni di prodotti tipici nella suggestiva cornice della ...