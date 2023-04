Reggia di Carditello | concerti di primavera e aperture serali

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNel Real Sito dila musica non si ferma mai. Dopo il successo della rassegna natalizia Jazz & Wine, dedicata al binomio vino e cultura, la stagione musicale riparte daidi, in attesa delFestival 2023. Treeventi, in programma dal 14 al 28 aprile nella Sala Monta, con visite accompagnate e degustazioni di prodotti tipici nella suggestiva cornice dellaborbonica che, per l’occasione, aprirà eccezionalmente di sera. Ad inaugurare la kermesse, venerdì 14 aprile alle ore 20.30, il recital Classica napoletana dell’artista Consiglia Licciardi. La Licciardi, epigona della Mignonette, voce antica e malinconica che ha duettato con Murolo, Frank Sinatra e i Gipsy King, si esibirà nella formazione classica ...