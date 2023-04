Reggia di Carditello | concerti di primavera e aperture serali

(Di giovedì 6 aprile 2023) Comunicato Stampa – Antonello De Nicola Nel Real Sito dila musica non si ferma mai. Dopo il successo della rassegna natalizia Jazz & Wine, dedicata al binomio vino e cultura, la stagione musicale riparte daidi, in attesa del … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Dopo il successo della rassegna natalizia Jazz & Wine, la musica torna a risuonare nelladiche dal 14 al 28 aprile 2023 ospiterà la rassegna Concerti di Primavera dando il via alle straordinarie aperture serali, tra visite, intrattenimento e degustazioni tipiche . Alla ...... sfilata nel parco, proseguendo per Santa Maria Capua Vetere , visita collezione di carrozze, parliamo di carrozze; 23 maggio partenza perdibreve sosta proseguendo per Capua, ...Ladiospita una palazzina reale dalle linee neoclassiche, ambienti destinati ad azienda agricola con cinque cortili ed un'area per le corse dei cavalli , realizzata come un antico ...

in attesa del Carditello Festival 2023. Tre concerti eventi, in programma dal 14 al 28 aprile nella Sala Monta, con visite accompagnate e degustazioni di prodotti tipici nella suggestiva cornice della ...Il cavallo Persano, il Real Sito di Carditello e la Federazione Italiana Sport Equestri sono oggi uniti da un accordo firmato dal presidente della Fondazione che gestisce la residenza ...