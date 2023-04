Reddito | Pedicini MET | “I nuovi poveri di Lollobrigida | al lavoro nei campi per 8 euro lordi o al soldo dei caporali”

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il ministrominaccia di togliere ildi cittadinanza a chi non accetta ilnei. Questo signore probabilmente non sa che il 35% dei lavoratori agricoli in Italia (dati Inps) percepisce meno di 9l’ora giorno e che oltre il 18% non arriva a 8. Meno deldi cittadinanza. Se questo non è sfruttamento. Allo stesso modo il cognato della Meloni non è a conoscenza del fatto che nel nostro Paese sono oltre 230mila i lavoratori agricoli irregolari. Vittime di caporalato, veri e propri schiavi sfruttati, per la gran parte, neidel Mezzogiorno, tra Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia”. Lo denuncia l’parlamentare del ...

