Reddito cittadinanza? Lollobrigida tira dritto: "Non ho nulla di cui scusarmi" (Di giovedì 6 aprile 2023) "Sulle dichiarazioni rese sul Reddito di cittadinanza, non ho nulla da scusarmi È ovvio che nessuno può né vuole obbligare chi non vuole scegliere queste occupazioni lavorative disponibili a farlo per soddisfare le sue necessità, ma allo stesso modo, nessuno può pretendere che alla sua legittima scelta corrisponda il diritto di percepire un sussidio sulle spalle di chi decide di contribuire alla crescita economica di questa nazione, in linea con la Costituzione italiana". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, durante il question time alla Camera, nel rispondere ad una interrogazione sulle sue recenti frasi sulla carenza di manodopera nel comparto agricolo e iniziative volte al rilancio del lavoro agricolo e alla promozione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) "Sulle dichiarazioni rese suldi, non hodaÈ ovvio che nessuno può né vuole obbligare chi non vuole scegliere queste occupazioni lavorative disponibili a farlo per soddisfare le sue necessità, ma allo stesso modo, nessuno può pretendere che alla sua legittima scelta corrisponda il diritto di percepire un sussidio sulle spalle di chi decide di contribuire alla crescita economica di questa nazione, in linea con la Costituzione italiana". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco, durante il question time alla Camera, nel rispondere ad una interrogazione sulle sue recenti frasi sulla carenza di manodopera nel comparto agricolo e iniziative volte al rilancio del lavoro agricolo e alla promozione ...

