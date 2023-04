Reclutamento, assunzioni da GPS sostegno prima fascia e concorso per docenti con 36 mesi di servizio o 24 CFU. Ecco il piano del Ministero (Di giovedì 6 aprile 2023) Per l’anno scolastico 2023/2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato oggi, con il decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri, un piano di assunzioni a tempo indeterminato di docenti, in attesa dello svolgimento dei concorsi previsti dal piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 aprile 2023) Per l’anno scolastico 2023/2024, ildell’Istruzione e del Merito ha avviato oggi, con il decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri, undia tempo indeterminato di, in attesa dello svolgimento dei concorsi previsti dalNazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MIsocialTW : Con il decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri, il Ministero ha avviato oggi un piano di #assunzioni a te… - anto5stars : RT @moneypuntoit: L’Inps ha avviato la procedura di reclutamento per l’anno 2023. Sono 1.000 le figure ricercate, tra medici e operatori so… - moneypuntoit : L’Inps ha avviato la procedura di reclutamento per l’anno 2023. Sono 1.000 le figure ricercate, tra medici e operat… - sabrimaestri86 : #Precari ancora una volta presi in giro? Più volte #FratellidItalia in campagna elettorale aveva parlato di… - uil_rua : Scuola & Concorsi ( -