Recanatese-Olbia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di giovedì 6 aprile 2023) Ecco le informazioni relative alla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Recanatese-Olbia, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La compagine marchigiana, reduce da tre risultati utili consecutivi, vuole proseguire su questa strada per provare ad andare a prendersi i playoff. La squadra sarda, dal proprio canto, è tornata al successo nello scorso turno contro l'Alessandria e vuole mettere in cascina altri punti in ottica salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 6 aprile alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA

