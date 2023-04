Reati fiscali, come funziona il nuovo scudo penale del Decreto bollette (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Consiglio dei ministri del 28 marzo 2023 numero 26 ha approvato un Decreto – legge che introduce misure urgenti a sostegno di famiglie e imprese. Il testo, ribattezzato Decreto bollette, è entrato in vigore il 31 marzo scorso e contiene, oltre alle agevolazioni in materia energetica, numerose disposizioni sugli adempimenti fiscali, nonché alcune novità sui Reati fiscali.come scritto nel comunicato stampa rilasciato da Palazzo Chigi a margine del CDM e pubblicato su “governo.it” è stata estesa, ad esempio, la conciliazione agevolata introdotta con l’ultima legge di bilancio alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.Sono stati inoltre modificati i ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Consiglio dei ministri del 28 marzo 2023 numero 26 ha approvato un– legge che introduce misure urgenti a sostegno di famiglie e imprese. Il testo, ribattezzato, è entrato in vigore il 31 marzo scorso e contiene, oltre alle agevolazioni in materia energetica, numerose disposizioni sugli adempimenti, nonché alcune novità suiscritto nel comunicato stampa rilasciato da Palazzo Chigi a margine del CDM e pubblicato su “governo.it” è stata estesa, ad esempio, la conciliazione agevolata introdotta con l’ultima legge di bilancio alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.Sono stati inoltre modificati i ...

