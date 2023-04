Real Sociedad – Getafe: probabili formazioni (Di giovedì 6 aprile 2023) La Real Sociedad cercherà di tornare a vincere nella massima serie spagnola quando sabato 8 aprile sera accoglierà il Getafe a San Sebastian. La squadra di casa è attualmente quarta in classifica, con tre punti di vantaggio sul Real Betis quinto in classifica, mentre il Getafe si trova al 14° posto, a tre punti dalla zona retrocessione prima della prossima serie di partite. Il calcio di inizio di Real Sociedad vs Getafe è previsto alle 18:30 Anteprima della partita Real Sociedad – Getafe a che punto sono le due squadre Real Sociedad La Real Sociedad è riuscita a riprendersi dalla delusione dell’Europa League battendo l’Elche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 6 aprile 2023) Lacercherà di tornare a vincere nella massima serie spagnola quando sabato 8 aprile sera accoglierà ila San Sebastian. La squadra di casa è attualmente quarta in classifica, con tre punti di vantaggio sulBetis quinto in classifica, mentre ilsi trova al 14° posto, a tre punti dalla zona retrocessione prima della prossima serie di partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreLaè riuscita a riprendersi dalla delusione dell’Europa League battendo l’Elche ...

