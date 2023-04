Real Madrid – Villarreal – probabili formazioni

(Di giovedì 6 aprile 2023) La partita più importante della prossima settimana di Liga si svolgerà sabato 8 aprile sera al Bernabeu, dove i campioni delaccoglieranno il Villar. I Blancos sono attualmente secondi in classifica, a 11 punti dal leader Barcellona e con lo stesso numero di partite (27), mentre il Villarsi trova al sesto posto, a quattro punti dalla quarta posizione dellaSociedad nella corsa alla top-four. Il calcio di inizio di– Villarè previsto alle 21 Anteprima della partita– Villara che punto sono le due squadreA meno che non accada qualcosa di straordinario nelle prossime settimane, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... madridistatvYT : ??? #OnThisDay in 2015… Real Madrid 9-1 Granada ?? Bale 25' ?? Cristiano 30', 36', 38', 54', 89' ?? Benzema 52', 56… - giraltpablo : KARIM BENZEMA, SIEMPRE KARIM BENZEMA REAL MADRID REMONTA LA SERIE CONTRA BARCELONA - gippu1 : Dopo oltre 60 anni il #RealMadrid torna a segnare (almeno) 4 gol al Camp Nou: non succedeva dal 27 gennaio 1963, Ba… - PrincipitoCl21 : BARÇA-REAL MADRID 0-4 MINACCIA DI ANDARE IN FINALE DI COPA DEL REY Vinicius Araujo Gavi Benzema: - incognivalse : @lantilautaro perisic punta perchè mancava lukaku d'ambrosio braccetto contro il real madrid antonio doveva vincere in queste condizioni -

@pippoevai Ormai possiamo paragonarlo al, Massimo48 vince il suo quattordicesimo Trofeo della Critica! Quattordici, come le Champions League vinte dalle Merengues , e ancora una volta non ...Appena 2,6 milioni di spettatori in chiaro su Canale 5 col 13% di share. Su YouTube gratis c'era Barcellona -Mp Firenze 05/02/2023 - campionato di calcio serie A / Fiorentina - Bologna / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: Nicolas Gonzalez coppa italia Il sogno di vedere un'outsider come ...Barcellona -, fa il giro del web il labiale del brasiliano Vinicius dopo le scintille con Ferran Torres Sta facendo il giro del web il labiale delle frasi rivolte da Vinicius a Ferran Torres in ...

Nuovo record per Karim Benzema in questa prima parte di 2023, in seguito alla tripletta realizzata con il suo Real Madrid ai danni del Barcellona Ennesima stagione fenomenale per una delle squadre che ...Sta facendo il giro del web il labiale delle frasi rivolte da Vinicius a Ferran Torres in occasione di Barcellona-Real Madrid di ieri sera. Scintille tra i due nel finale di gara, con il brasiliano ...