Real Madrid, il discorso di Ancelotti dopo lo 0-4 al Barcellona – VIDEO

Il discorso pronunciato da Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, dopo la vittoria per 0-4 al Camp Nou

Di seguito il discorso di Carlo Ancelotti dopo la clamorosa vittoria del Real Madrid a Barcellona.

Il discorso di Ancelotti dopo il 4-0 del Real al Barcellona

?L'amore tra Re Carlo e i blancos in un VIDEO ?#DAZN pic.twitter.com/ggFOMr6ErA— DAZN Italia (@DAZN IT) April 6, 2023

LE PAROLE – Innanzitutto: congratulazioni. E' un orgoglio vedere partite così. Sedersi in panchina e vedere partite così è un orgoglio. Per me e per tutti noi che lavoriamo con voi. Prima cosa: complimenti.

