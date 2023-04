Re Carlo III felice come non mai, finalmente è stata creata la sua moneta! (Di giovedì 6 aprile 2023) Re Carlo III ha finalmente visto prendere forma alla sua moneta: è stata resa nota per la prima volta Per chi ha visto la serie Netflix dedicata alla Regina Elisabetta, sicuramente avrà notato che, con il passare delle stagioni, i produttori della serie non cambiavano solamente gli attori per rappresentare lo scorrere degli anni, ma abbiamo visto anche le attrici che interpretano la Regina indossare diverse corone e posare ogni 10 anni per una monera ed un francobollo diverso. Le immagini della Regina che si è spenta a 96 anni lo scorso 8 settembre, sono ormai note in tutto il mondo, ma per la prima volta è arrivato per Carlo III il momento di posare e scegliere i decori di ogni simbolo legato alla sua persona. Abbiamo già visto come ha minuziosamente studiato ogni dettaglio dell'invito della sua ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 6 aprile 2023) ReIII havisto prendere forma alla sua moneta: èresa nota per la prima volta Per chi ha visto la serie Netflix dedicata alla Regina Elisabetta, sicuramente avrà notato che, con il passare delle stagioni, i produttori della serie non cambiavano solamente gli attori per rappresentare lo scorrere degli anni, ma abbiamo visto anche le attrici che interpretano la Regina indossare diverse corone e posare ogni 10 anni per una monera ed un francobollo diverso. Le immagini della Regina che si è spenta a 96 anni lo scorso 8 settembre, sono ormai note in tutto il mondo, ma per la prima volta è arrivato perIII il momento di posare e scegliere i decori di ogni simbolo legato alla sua persona. Abbiamo già vistoha minuziosamente studiato ogni dettaglio dell'invito della sua ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : L'invito per l'incoronazione di Re Carlo III l'ha fatto un artista - infoitcultura : «Harry e Meghan chiedono 11 milioni di euro per partecipare all'incoronazione di Carlo III» - FabioBortone : RT @artribune: Tutte le allegorie nell’invito per l’incoronazione di Re Carlo III. Che omaggia la miniatura - HankHC91 : RT @artribune: Tutte le allegorie nell’invito per l’incoronazione di Re Carlo III. Che omaggia la miniatura - AriannaAmbrosi0 : RT @artribune: Tutte le allegorie nell’invito per l’incoronazione di Re Carlo III. Che omaggia la miniatura -