Re Carlo dà pubblico sostegno a una ricerca sui legami tra schiavitù e monarchia inglese (Di giovedì 6 aprile 2023) Buckingham Palace ha rilasciato una dichiarazione pubblica dopo che il Guardian ha presentato un documento che testimonia i legami di lunga data tra i reali britannici e la schiavitù. Il Guardian ha di recente pubblicato un documento inedito che mostra il trasferimento nel 1689 di 1.000 sterline di azioni della Royal African Company, società che commerciava in schiavi, al re Guglielmo III, da parte di Edward Colston, vice governatore della società. Vi raccomandiamo... Benedict Cumberbatch potrebbe dover pagare per gli antenati schiavisti La famiglia di Benedict Cumberbatch potrebbe essere costretta a pagare un risarcimento alle Barbados per aver gestito una piantagione di schiavi su... Buckingham Palace non ha commentato il documento in ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 6 aprile 2023) Buckingham Palace ha rilasciato una dichiarazione pubblica dopo che il Guardian ha presentato un documento che testimonia idi lunga data tra i reali britannici e la. Il Guardian ha di recente pubblicato un documento inedito che mostra il trasferimento nel 1689 di 1.000 sterline di azioni della Royal African Company, società che commerciava in schiavi, al re Guglielmo III, da parte di Edward Colston, vice governatore della società. Vi raccomandiamo... Benedict Cumberbatch potrebbe dover pagare per gli antenati schiavisti La famiglia di Benedict Cumberbatch potrebbe essere costretta a pagare un risarcimento alle Barbados per aver gestito una piantagione di schiavi su... Buckingham Palace non ha commentato il documento in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ennio_Carlo : @beppesevergnini Espulso perché polemico col pubblico che lo ha fischiato e insultato per un fallo killer commesso… - SaCe86 : Carlo e Camilla, la regina consorte sbaglia tutto in pubblico: figuraccia epocale - AbarthClubTO : Presentata al grande pubblico durante il 42° Salone dell’Automobile di Torino, nel 1960. Unico esemplare prodotto… - carlo_rodini : ' Un qualsiasi investitore internazionale nello sviluppo AI ha messo una croce sull Italia ' In 20' netti Pira su S… - infoitestero : Carlo e Camilla, la regina consorte sbaglia tutto in pubblico -