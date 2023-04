Razzismo, la curva della Juve squalificata per un turno per gli insulti a Lukaku (Di giovedì 6 aprile 2023) Il giudice sportivo nella delibera di oggi ha chiuso la curva della Juve per un turno per l’episodio di Razzismo nei confronti di Romelu Lukaku, inoltre sono state inflitte tre giornate a Cuadrado da scontare anche in campionato, per la rissa post partita, e una all’attaccante dell’Inter. Il comunicato: “Il Giudice sportivo, considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Juventus occupanti il primo anello del settore denominato “Tribuna Sud” levavano, al 35° ed al 49° del secondo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Internazionale Lukaku Bolingoli Romelu; considerato, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 aprile 2023) Il giudice sportivo nella delibera di oggi ha chiuso laper unper l’episodio dinei confronti di Romelu, inoltre sono state inflitte tre giornate a Cuadrado da scontare anche in campionato, per la rissa post partita, e una all’attaccante dell’Inter. Il comunicato: “Il Giudice sportivo, considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratoriProcura federale, i sostenitoriSoc.ntus occupanti il primo anello del settore denominato “Tribuna Sud” levavano, al 35° ed al 49° del secondo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatoreSoc. InternazionaleBolingoli Romelu; considerato, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stebellentani : Repubblica anticipa già le sentenze in arrivo oggi. Tre giornate a Cuadrado, 2 ad Handanovic, 1 a Lukaku (l’Inter n… - napolista : #Razzismo, la curva della #Juve squalificata per un turno per gli insulti a #Lukaku Cori beceri e insultanti, grid… - christianmereu8 : Il razzismo fa deplorato in ogni sua forma. Ben vengano le squalifiche. La curva della Lazio andava chiusa da subi… - DiMarzio : #CoppaItalia | La decisione del Giudice Sportivo dopo gli episodi di razzismo nel finale di #Juventus-#Inter - Davide9308 : L'inter si scusò con Koulibaly, creò una campagna mediatica contro il razzismo. Risultato: Due giornate all'intero… -