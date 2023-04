Rassegna stampa 6 aprile 2023 | ore di apprensione per Berlusconi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNuovo ricovero al San Raffaele di Milano per, in terapia intensiva per problemi cardiovascolari dopo un affanno respiratorio. La situazione sarebbe grave ma stazionaria. “È una roccia: ce la farà anche stavolta”, afferma il fratello Paolo uscendo dall’ospedale. La compagna della Schlein si dice “travolta ma non annichilita” dalle foto ‘rubate’ che la ritraggono con la segretaria del Pd. Gli Usa hanno ingaggiato un “conflitto caldo” con la Russia, accusa Mosca. Kiev vuole riprendere la Crimea militarmente “in 6 mesi”, ma non esclude un negoziato. Proteste per un incontro sui bimbi deportati organizzato dalla Russia all’Onu. Lavrov oggi ad Ankara. Prosegue in Cina la visita di Macron e Von der Leyen. Pechino minaccia una risposta “risoluta” al nuovo incontro Usa-Taiwan. Rilevati un jet e 3 navi cinesi intorno ...