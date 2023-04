Rapine e armi Tre minori collocati in comunità

(Di giovedì 6 aprile 2023) Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Appio, a seguito di approfondite indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Roma, nei confronti di 3 ragazzi gravemente indiziati, a vario titolo ed in concorso anche con altre persone, dei reati diaggravate e violazione della legge sulle. Il loro terreno preferito le fermate metro ed i mezzi pubblici, le lorocoltelli e forbici, i loro obiettivi smartphone, vestiti firmati ed orologi di lusso. Gli investigatori di via Botero, lavorando su una rapina avvenuta nel territorio di loro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvatore_irato : RT @RetePaceDisarmo: 'Se c'è un'emergenza oggi in Italia non sono gli omicidi durante le rapine, ma le armi regolarmente detenute, i contro… - Paolo09195641 : RT @RetePaceDisarmo: 'Se c'è un'emergenza oggi in Italia non sono gli omicidi durante le rapine, ma le armi regolarmente detenute, i contro… - linofraschetti : RT @RetePaceDisarmo: 'Se c'è un'emergenza oggi in Italia non sono gli omicidi durante le rapine, ma le armi regolarmente detenute, i contro… - BiasiMonica : RT @RetePaceDisarmo: 'Se c'è un'emergenza oggi in Italia non sono gli omicidi durante le rapine, ma le armi regolarmente detenute, i contro… - GaiaVeronesi : RT @RetePaceDisarmo: 'Se c'è un'emergenza oggi in Italia non sono gli omicidi durante le rapine, ma le armi regolarmente detenute, i contro… -

Leinvece sono state trovate nel vano sotto la sella di uno scooter apparentemente abbandonato ...stato utilizzato nel tempo per commettere attività illecite di varia natura come furti o'. ...... confermiamo che le meccaniche delle battaglie e nellesono sicuramente convincenti: pur non rivoluzionando nulla e senza mostrare alcuna feature distintiva vera e propria, lereagiscono ...Beretta a Today: 'Se c'è un'emergenza oggi in Italia non sono gli omicidi durante le, ma leregolarmente detenute, i controlli sui legali detentori e come le ...

Droga, armi e rapine: condanne fino a 16 anni per la banda di Cologno Monzese Prima la Martesana

Il loro terreno preferito le fermate metro ed i mezzi pubblici, le loro armi coltelli e forbici, i loro obiettivi smartphone, vestiti firmati ed orologi di lusso. Gli investigatori di via Botero, ...StampaSono fuggiti a bordo di una Audi rossa dopo aver messo a segno una rapina a mano armata. E’ accaduto, l’altra sera, nel pieno centro di Agropoli – come riporta il sito web infocilento.it – in un ...