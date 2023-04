Rampelli: “Sulla difesa della lingua italiana linciaggio mediatico basato sulla mistificazione” (Di giovedì 6 aprile 2023) “La lingua non è di destra né di sinistra. La lingua madre è tutelata da 18 nazioni su 27 in Europa”. Intervenendo al convegno “Pensare l’immaginario italiano. Stati generali della cultura nazionale” era inevitabile che Fabio Rampelli ne parlasse. Che rimettesse a posto le coordinate della sua proposta di legge a difesa della lingua italiana, così strumentalmente stravolte dalla sinistra in un dibattito subito trasformato in “una sorta di linciaggio mediatico”. “È stata fatta troppa mistificazione”, ha sottolineato Rampelli, avvertendo sul “dominio mediatico della sinistra per cui tutti hanno commentato non una proposta analitica ma i ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 aprile 2023) “Lanon è di destra né di sinistra. Lamadre è tutelata da 18 nazioni su 27 in Europa”. Intervenendo al convegno “Pensare l’immaginario italiano. Stati generalicultura nazionale” era inevitabile che Fabione parlasse. Che rimettesse a posto le coordinatesua proposta di legge a, così strumentalmente stravolte dalla sinistra in un dibattito subito trasformato in “una sorta di”. “È stata fatta troppa”, ha sottolineato, avvertendo sul “dominiosinistra per cui tutti hanno commentato non una proposta analitica ma i ...

