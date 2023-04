Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertopontillo : RT @CalcioFinanza: #Rai, indetto uno sciopero generale per il 26 maggio: le motivazioni dei sindacati - MattiaGallo17 : RT @CalcioFinanza: #Rai, indetto uno sciopero generale per il 26 maggio: le motivazioni dei sindacati - CalcioFinanza : #Rai, indetto uno sciopero generale per il 26 maggio: le motivazioni dei sindacati -

Infatti, per domani 2 Aprile si èuno sciopero nazionale dei controllori del trasporto ... ARTICOLO PRECEDENTE Canone, Lega presenta proposta per azzerarlo Ultime notizie Attualità Canone ...Meno eclatante ma altrettanto sorprendente lo scioperosempre ieri in Germania: 'La ... Italia col cerino La piazza ferma la riforma della giustizia di Netanyahu Sondaggio per Agorà. ...... in collaborazione con il Centro Ricerche 'Prospettiva Persona' - Calabria, hail Premio di ... Sarà presente anche l'attore e produttore televisivoFrancesco Siciliano figlio dello scrittore,...

Rai, sciopero generale per il 26 maggio: ecco perché Calcio e Finanza

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Stasera in TV, Mercoledì 5 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali cana ...