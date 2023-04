Ragazzo di 19 anni in bici investito da un'auto: gravissimo (Di giovedì 6 aprile 2023) gravissimo. Un Ragazzo di 19 anni è rimasto ferito in modo molto grave dopo essere stato travolto, in sella alla sue bicicletta, da un'auto in via Corelli a Milano.L'incidente è accaduto intorno alle 8 di questa... Leggi su today (Di giovedì 6 aprile 2023). Undi 19è rimasto ferito in modo molto grave dopo essere stato travolto, in sella alla suecletta, da un'in via Corelli a Milano.L'incidente è accaduto intorno alle 8 di questa...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SirDistruggere : Una mia amica è tornata a casa dopo 4 giorni di lavoro fuori, il ragazzo con cui stava da 4 anni non c'era più, le… - FiorinoLuca : Pochi sanno perdere come Carlos Alcaraz. Il saluto di ieri spiega perché è già un grande vincente a 19 anni. Raga… - sono_esaurita_ : per non parlare di lei che dopo anni di tradimenti e tossicità ha finalmente trovato un ragazzo che la vuole così c… - xWiseGirl : RT @Polizia_Postala: Perchè nessuno gli sta dando del vecchio porco schifoso? Perchè dall'altro lato non c'è una donna ma un ragazzo di SOL… - GiulioSorace : @MyFriendDario78 A me dispiace che sto ragazzo finirà odiato negli anni a venire -