Ragazzo accoltellato in strada a Baranzate

Un Ragazzo di 21 anni è stato accoltellato in strada a Baranzate. L'episodio si è verificato questo pomeriggio poco dopo le 15. Secondo prime sommarie informazioni, l'accoltellamento sarebbe avvenuto in via I maggio, da dove poi il giovane ferito si sarebbe trascinato fino a via Gorizia dove è stato soccorso in codice rosso.

21enne accoltellato davanti alla Posta: trasporto in ospedale Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato oggi, 6 aprile, davanti alle Poste di Baranzate : soccorso in codice rosso, è stato trasportato in ospedale. Accoltellato davanti alle Poste: 21enne in ospedale ... Ragazzo accoltellato per strada: ferito al torace Un ragazzo di 21 anni ferito più volte al torace. Questo il risultato di un'aggressione avvenuta nel pomeriggio di giovedì 6 aprile in via Gorizia a Baranzate, hinterland nord di Milano.