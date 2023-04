Quiz! Puoi nominare ogni allenatore della Premier League in carica per più di 1 000 giorni?

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 6 aprile 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. 15 minuti preciso, 99 capi indovinare. Ricordati di twittare i tuoi punteggi @FourFourTwo (si apre in una nuova scheda) e condividi con i tuoi amici. ALLORA PROVAquesti 100 giocatori solo dal loro percorso di carriera? Noi usiamo Kwizly per i nostri quiz – scopri di più qui (si apre in una nuova scheda) Guy Roux ha gestito l’Auxerre per ben 41 anni. Assunto nel 1961 a soli 23 anni, il francese era in origine un giocatore-. Nel corso degli anni, ha acquisito importanza mondiale, portando infine i pescioliniLigue 1 alla vetta del titolo negli anni ...