Questo mondo non mi renderà cattivo, nuovo trailer e data di uscita della serie di Zerocalcare (Di giovedì 6 aprile 2023) È stato diffuso un teaser trailer, cioè un breve trailer, di Questo mondo non mi renderà cattivo, la seconda serie animata realizzata dal fumettista Zerocalcare per Netflix. La serie uscirà su Netflix il prossimo 9 giugno e sarà composta da sei episodi da circa 30 minuti ciascuno. Nel teaser si vedono alcuni dei personaggi già comparsi nella prima serie e nei libri di Zerocalcare: oltre allo stesso autore e protagonista, ci sono l'Armadillo, sempre doppiato dall'attore Valerio Mastandrea, il Secco, Sarah e la mamma di Zerocalcare. La prima serie animata di Zerocalcare, Strappare lungo i bordi, era uscita su Netflix a novembre del ...

