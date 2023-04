“Questo mondo non mi renderà cattivo”: la seconda serie di Zerocalcare (Di giovedì 6 aprile 2023) Il debutto è previsto per il 9 giugno “Questo mondo non mi renderà cattivo”, la seconda serie di animazione per Netflix scritta e diretta da Zerocalcare, debutta il 9 giugno. Nel teaser trailer che Netflix ha condiviso oggi, 6 aprile, le prime immagini dell’attesissima serie animata. Prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con BAO Publishing, sarà composta da 6 episodi, da circa mezz’ora ciascuno, che entreranno ancora più a fondo nelle tematiche care all’autore. In “Questo mondo non mi renderà cattivo” torneranno il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell’universo di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 6 aprile 2023) Il debutto è previsto per il 9 giugno “non mi”, ladi animazione per Netflix scritta e diretta da, debutta il 9 giugno. Nel teaser trailer che Netflix ha condiviso oggi, 6 aprile, le prime immagini dell’attesissimaanimata. Prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con BAO Publishing, sarà composta da 6 episodi, da circa mezz’ora ciascuno, che entreranno ancora più a fondo nelle tematiche care all’autore. In “non mi” torneranno ilnarrativo, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell’universo di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NetflixIT : Aspettavamo questo momento quanto Secco aspetta il gelato: Questo mondo non mi renderà cattivo arriva il 9 Giugno,… - MarcoMoriniTW : Questo sarà forse l’ultimo messaggio su #AllOfThoseVoices. L’Italia è tra i primi 5 paesi al mondo per spettatori,… - GiorgiaMeloni : A 18 anni dalla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, che ho avuto l'onore di incontrare e conoscere, voglio ricorda… - aanna70199441 : #donnalisi comunque questo social bisogna saperlo usare, perché sembra così semplice invece NO. Da tutto un niente… - FolgoreCEPAR : RT @matt7gh: 13 ANNI FA #WikiLeaks rilasciava un video dove un elicottero #USA uccideva VOLONTARIAMENTE civili in #Iraq da questo momento… -