"Questo mondo non mi renderà cattivo", ecco il trailer della serie di Zerocalcare. E c'è un nuovo personaggio (Di giovedì 6 aprile 2023) Tornano il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell'universo di Zerocalcare in 'Questo mondo non mi renderà cattivo'. La seconda serie di animazione, scritta e diretta da Zerocalcare per Netflix debutterà il 9 giugno solo su Netflix. Prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con Bao Publishing, l'editore dei libri del fumettista, sarà composta da 6 episodi, di circa mezz'ora ciascuno, che entreranno ancora più a fondo nei temi esplorati da Zerocalcare. A Zero, Sarah, Secco, l'Armadillo, l'immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea, si aggiunge un nuovo, ... Leggi su lastampa (Di giovedì 6 aprile 2023) Tornano ilnarrativo, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell'universo diin 'non mi'. La secondadi animazione, scritta e diretta daper Netflix debutterà il 9 giugno solo su Netflix. Prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con Bao Publishing, l'editore dei libri del fumettista, sarà composta da 6 episodi, di circa mezz'ora ciascuno, che entreranno ancora più a fondo nei temi esplorati da. A Zero, Sarah, S, l'Armadillo, l'immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea, si aggiunge un, ...

