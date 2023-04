Questa 1000 lire è pagata migliaia di euro, controlla tra le tue (Di giovedì 6 aprile 2023) Quando parliamo di monete da 1000 lire, i nostri ricordi tornano indietro al periodo pre-euro, esattamente nel 1997 quando la zecca mise in circolo la famosa 1000 lire con la cartina geografica europea. A questo esemplare faremo una breve menzione perché nell’articolo di oggi andremo a parlare di un’altra moneta da 1000 lire molto speciale, e se ne avete qualcuna potrete scegliere di monetizzarla ad un bel gruzzolo. Scopriamo insieme di quale 1000 lire si tratta nelle prossime righe. Come scrivevamo nell’introduzione dell’articolo, quando si parla di monete da 1000 lire, il pensiero va sempre all’ultimo esemplare conosciuto, e cioè il tondello bimetallico che ricorda molto ... Leggi su blowingpost (Di giovedì 6 aprile 2023) Quando parliamo di monete da, i nostri ricordi tornano indietro al periodo pre-, esattamente nel 1997 quando la zecca mise in circolo la famosacon la cartina geograficapea. A questo esemplare faremo una breve menzione perché nell’articolo di oggi andremo a parlare di un’altra moneta damolto speciale, e se ne avete qualcuna potrete scegliere di monetizzarla ad un bel gruzzolo. Scopriamo insieme di qualesi tratta nelle prossime righe. Come scrivevamo nell’introduzione dell’articolo, quando si parla di monete da, il pensiero va sempre all’ultimo esemplare conosciuto, e cioè il tondello bimetallico che ricorda molto ...

