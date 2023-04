Quello che resta quando la terra ha finito di tremare (Di giovedì 6 aprile 2023) quando la terra trema e tu sei lì, nel punto esatto nel quale la terra trema e tanto, tutto crolla attorno, parte di quel tremore ti si ficca dentro. resta lì, ogni tanto riprende vita e movimento, movimentando, inquietando, la vita di tutti i giorni. Quella solita, diventata solita dopo essersi trasformata diversa, evoluta, perché quel tremore non lo si può dimenticare, è nelle orecchie e negli occhi, dentro nel petto e si riattiva ogni tanto indipendentemente dal fatto che la terra tremi o sia cheta. A volte si trasmette anche per discendenza familiare. Come se quel tremore fosse già lì, preparato ad attivarsi alla prima scossa di terremoto. C’è nei racconti, nei discorsi sospesi, negli occhi aperti alla ricerca di un segnale che quel tremore è reale e non solo immaginario. John Fante il ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 aprile 2023)latrema e tu sei lì, nel punto esatto nel quale latrema e tanto, tutto crolla attorno, parte di quel tremore ti si ficca dentro.lì, ogni tanto riprende vita e movimento, movimentando, inquietando, la vita di tutti i giorni. Quella solita, diventata solita dopo essersi trasformata diversa, evoluta, perché quel tremore non lo si può dimenticare, è nelle orecchie e negli occhi, dentro nel petto e si riattiva ogni tanto indipendentemente dal fatto che latremi o sia cheta. A volte si trasmette anche per discendenza familiare. Come se quel tremore fosse già lì, preparato ad attivarsi alla prima scossa di terremoto. C’è nei racconti, nei discorsi sospesi, negli occhi aperti alla ricerca di un segnale che quel tremore è reale e non solo immaginario. John Fante il ...

