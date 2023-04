Quello che contA davvero…

Quello che cont(A) davvero… (Di giovedì 6 aprile 2023) Sebbene sia giusto condannare quanto accaduto sugli spalti del Maradona durante la sfida di campionato contro il Milan, è giusto allo stesso modo apprezzare quanto dichiarato ieri da un rappresentate della curva A a Radio Marte: Siamo ragazzi che vogliono solo il bene della squadra, vogliamo goderci questo due mesi per festeggiare uno scudetto che molti di noi non hanno mai visto. Non c’è una tregua perché semplicemente non può esserci una guerra con la persona che ci sta portando al sogno scudetto. Queste dichiarazioni più che un passo indietro rappresentano un passo in avanti verso il Napoli, verso la maglia azzurra, a testa altissima. Una dimostrazione di amore incondizionato, che prescinde dalle situazioni spiacevoli che si sono venute a creare negli ultimi tempi. Scudetto Napoli, obiettivo ricolorare il Maradona Un segnale distensivo, una mano tesa verso una squadra ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 6 aprile 2023) Sebbene sia giusto condannare quanto accaduto sugli spalti del Maradona durante la sfida di campionato contro il Milan, è giusto allo stesso modo apprezzare quanto dichiarato ieri da un rappresentate della curva A a Radio Marte: Siamo ragazzi che vogliono solo il bene della squadra, vogliamo goderci questo due mesi per festeggiare uno scudetto che molti di noi non hanno mai visto. Non c’è una tregua perché semplicemente non può esserci una guerra con la persona che ci sta portando al sogno scudetto. Queste dichiarazioni più che un passo indietro rappresentano un passo in avanti verso il Napoli, verso la maglia azzurra, a testa altissima. Una dimostrazione di amore incondizionato, che prescinde dalle situazioni spiacevoli che si sono venute a creare negli ultimi tempi. Scudetto Napoli, obiettivo ricolorare il Maradona Un segnale distensivo, una mano tesa verso una squadra ...

