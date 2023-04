“Quarto Grado”, ecco le anticipazioni di venerdì 7 aprile (Di giovedì 6 aprile 2023) venerdì 7 aprile, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Liliana Resinovich. Le circostanze della sua morte hanno suscitato mille interrogativi. Il caso continua a far discutere e il dubbio che più divide rimane sempre lo stesso: la donna è stata uccisa o si è tolta la vita? Leggi anche –> Le prime parole di Edoardo Tavassi: ironico ed esilarante ringrazia gli Incorvassi Al centro della puntata, anche la storia di Benno Neumair, il 31enne di Bolzano che il 4 gennaio 2021 ha ucciso i suoi genitori: il quadro emerso sulle dinamiche del doppio delitto è sconvolgente. Intanto, gli avvocati del ragazzo hanno presentato ricorso in Appello contro la condanna all’ergastolo, decisa dopo la sentenza ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 6 aprile 2023)7 aprile, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Liliana Resinovich. Le circostanze della sua morte hanno suscitato mille interrogativi. Il caso continua a far discutere e il dubbio che più divide rimane sempre lo stesso: la donna è stata uccisa o si è tolta la vita? Leggi anche –> Le prime parole di Edoardo Tavassi: ironico ed esilarante ringrazia gli Incorvassi Al centro della puntata, anche la storia di Benno Neumair, il 31enne di Bolzano che il 4 gennaio 2021 ha ucciso i suoi genitori: il quadro emerso sulle dinamiche del doppio delitto è sconvolgente. Intanto, gli avvocati del ragazzo hanno presentato ricorso in Appello contro la condanna all’ergastolo, decisa dopo la sentenza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marco171292 : @MDBuzzo8 L'unico materiale per un offesa lo dovrebbe esporre il signor Dio. Per il resto possono contare anche il… - tittyrosa20 : @KrstnDDELAVIN No. Quest'anno mi ha fregato la condizione di allettata per un grave incidente...ma sulle reti Media… - spheegata : Mi sono pesata. Ad agosto 2022 pesavo 59kg (dopo grandi sforzi e una dieta cominciata con la nutrizionista a settem… - leone52641 : RT @MFerraglioni: Nuovo appuntamento con “Quarto Grado”: la vicenda di Liliana Resinovich e di Benno Neumair @AlessandraViero @GianluigiNuz… - MFerraglioni : Nuovo appuntamento con “Quarto Grado”: la vicenda di Liliana Resinovich e di Benno Neumair @AlessandraViero… -