Quanto valore ha già perso il Samsung Galaxy S23, impietoso confronto con iPhone 14 (Di giovedì 6 aprile 2023) Il valore commerciale dei Samsung Galaxy S23 acquistati di recente è già sceso di moltissimo. Il deprezzamento dei top di gamma del 2023 è stato esaminato dagli esperti di SellCell e il responso è davvero impietoso, soprattutto se si procede con il confronto con l’iPhone 14 dello scorso autunno. Il trend è smile a quello degli anni scorsi ma non può che far riflettere. L’analisi indicata è stata eseguita sulla base dei dati del mercato americano. Il Samsung Galaxy S23 è stato lanciato con un prezzo di 799,99 dollari solo a metà febbraio e ha perso il 41,1% del suo valore originale nel primo mese dal lancio e il 43,3% dopo quasi due mesi. Le percentuali appena indicate suggeriscono che i telefoni della serie valgano ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) Ilcommerciale deiS23 acquistati di recente è già sceso di moltissimo. Il deprezzamento dei top di gamma del 2023 è stato esaminato dagli esperti di SellCell e il responso è davvero, soprattutto se si procede con ilcon l’14 dello scorso autunno. Il trend è smile a quello degli anni scorsi ma non può che far riflettere. L’analisi indicata è stata eseguita sulla base dei dati del mercato americano. IlS23 è stato lanciato con un prezzo di 799,99 dollari solo a metà febbraio e hail 41,1% del suooriginale nel primo mese dal lancio e il 43,3% dopo quasi due mesi. Le percentuali appena indicate suggeriscono che i telefoni della serie valgano ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : In questo episodio del Doctor Who (5x10) Vincent Van Gogh, considerato come un ubriacone privo di valore dai suoi c… - wordweb81 : Quanto valore ha già perso il #SamsungGalaxyS23, impietoso confronto con #iPhone14 - erny110393 : Da quanto ho potuto notare la missione su ordine dei Satanisti non comprende il sudicio Borrell.Dopo la visita del… - EffeScudata : @capuanogio 'secondo quanto filtra da Torino'...molto attendibile. Bisognerebbe conoscere Handanovic per pesare il… - sorrisodicarta : RT @Greisall: aspettando di trovare qualcuno che metta la sessa energia che ci metto io, che dia lo stesso valore che do io, che ami quanto… -