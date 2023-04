Quante sono le puntate dell’Isola dei Famosi 2023? Cast concorrenti e quando finisce (Di giovedì 6 aprile 2023) La nuova incredibile avventura dell’Isola dei Famosi 2023 sta per iniziare e tutti i concorrenti stanno preparando le valigie per salpare sull’isola! Arriveranno in mezzo all’Oceano in Honduras, dove dovranno superare tante sfide e lottare per la sopravvivenza contro fame e freddo. Cosa succederà durante quest’edizione? Ecco tutte le informazioni sullo show: quando inizia, Quante puntate sono e chi fa parte del Cast! quando inizia e quando finisce l’Isola dei Famosi 2023 L’edizione di quest’anno inizierà il 17 aprile, manca davvero pochissimo e i fan dello show sono in trepida attesa! Si preannuncia un’edizione ricca di sorprese ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023) La nuova incredibile avventuradeista per iniziare e tutti istanno preparando le valigie per salpare sull’isola! Arriveranno in mezzo all’Oceano in Honduras, dove dovranno superare tante sfide e lottare per la sopravvivenza contro fame e freddo. Cosa succederà durante quest’edizione? Ecco tutte le informazioni sullo show:inizia,e chi fa parte delinizia el’Isola deiL’edizione di quest’anno inizierà il 17 aprile, manca davvero pochissimo e i fan dello showin trepida attesa! Si preannuncia un’edizione ricca di sorprese ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Quante perquisizioni e indagini sono state avviate sui trasferimenti delle squadre di calcio negli ultimi 20 anni?… - LoPsihologo : Quanti successi abbiamo intorno. Quante persone raccontano la storia di come sono riuscite a realizzare i propri pr… - ValdoDv : @Anto_Fiordelisi Anto togli l'ultimo mi piace che hai messo per favore....le cose non sono andate così...sai quante… - Fusillide : RT @maolindas: Quante cure ed interventi intentati devono rimuginare le persone che non hanno soldi perché ci sono dei veterinari costosi,… - davidgerously : Can’t wait to sapere se è Troppo Strana oppure è Strana Il Giusto per il pubblico e per le giurie. ALSO quante volt… -