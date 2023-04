Quante posizioni guadagna Nuria Brancaccio nel ranking WTA? Balzo da quasi 40 posizioni! Le proiezioni a Bogotà (Di giovedì 6 aprile 2023) Nuria Brancaccio ha sconfitto l’austriaca Kraus in due set e ha staccato il biglietto per i quarti di finale del WTA 250 di Bogotà. La tennista italiana, partita dalle qualificazioni, tornerà in campo domani sulla terra rossa colombiana per fronteggiare la tedesca Maria, testa di serie numero 2 del tabellone. La 22enne, che aveva incominciato la settimana da numero 206 al mondo, continua a scalare il ranking WTA grazie ai risultati sul mattone tritato sudamericano: al momento ha recuperato ben 36 posizioni e si è issata al 170mo posto della classifica internazionale. Nuria Brancaccio potrà migliorare ulteriormente la propria graduatoria. Al momento vanta 398 punti, ma battendo Maria e qualificandosi alle semifinali volerebbe a quota ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023)ha sconfitto l’austriaca Kraus in due set e ha staccato il biglietto per i quarti di finale del250 di. La tennista italiana, partita dalle qualificazioni, tornerà in campo domani sulla terra rossa colombiana per fronteggiare la tedesca Maria, testa di serie numero 2 del tabellone. La 22enne, che aveva incominciato la settimana da numero 206 al mondo, continua a scalare ilgrazie ai risultati sul mattone tritato sudamericano: al momento ha recuperato ben 36e si è issata al 170mo posto della classifica internazionale.potrà migliorare ulteriormente la propria graduatoria. Al momento vanta 398 punti, ma battendo Maria e qualificandosi alle semifinali volerebbe a quota ...

