"Quann'è che avete finito de magnà…" l'esilarante cartello di Focene diventa virale sul web (Di giovedì 6 aprile 2023) Fiumicino – "Quann'è che avete finito de magnà…" E' l'incipit di un cartello apparso a Focene, nota località del litorale romano. La foto, pubblicata sul canale Instagram di "Welcome to Favelas", è divenuta subito virale sul web. Scritto in dialetto romano, vuole essere un "deterrente" contro i tanti zozzoni che trasformano le strade in mini discariche abusive.

