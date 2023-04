Quando si scontano le squalifiche di Coppa Italia? Cosa dice il regolamento (Di giovedì 6 aprile 2023) Quando si scontano squalifiche Coppa Italia? Come funziona il regolamento di Coppa Italia in merito a un’eventuale squalifica o ai diffidati? A livello di regolamento, ecco Quando un calciatore espulso in Coppa Italia (o diffidato in campionato) sconterà la sua squalifica. Per analizzare la situazione, partiamo da quello che spiega Il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 6 aprile 2023)si? Come funziona ildiin merito a un’eventuale squalifica o ai diffidati? A livello di, eccoun calciatore espulso in(o diffidato in campionato) sconterà la sua squalifica. Per analizzare la situazione, partiamo da quello che spiega Il Codi Giustizia Sportiva della FIGC, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rossonerosemper : Scusate ma da quando le sanzioni in coppa Italia si scontano in campionato? - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Le squalifiche rimediate nelle gare di Coppa Italia valgono anche in campionato? Ecco cosa dice il regolamento https://t… - MiezaruShoujo : @elezenrat Domani quando sto al PC lo metto in wishlist sia su steam che switch e vedo quando lo scontano in futuro!** - Milanista_Serio : RT @CalcioFinanza: Le squalifiche rimediate nelle gare di Coppa Italia valgono anche in campionato? Ecco cosa dice il regolamento https://t… - Aquila6811 : RT @CalcioFinanza: Le squalifiche rimediate nelle gare di Coppa Italia valgono anche in campionato? Ecco cosa dice il regolamento https://t… -