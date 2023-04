Quando si giocano i ritorni delle semifinali di Coppa Italia? Lunga attesa, in mezzo la Champions (Di giovedì 6 aprile 2023) Un’attesa Lunga 20 giorni, con tante partite in mezzo tra campionato e coppe europee. Le gare di ritorno della Coppa Italia 2022-23 si disputeranno tra il 26 e il 27 aprile. Dopo l’1-1 tra Juventus e Inter all’Allianz Stadium di Torino e lo 0-2 della Fiorentina sul campo della Cremonese, bisognerà aspettare tre settimane per rivedere in campo le quattro sfidanti e conoscere i verdetti che determineranno le due finaliste. L’obiettivo comune è quello di arrivare fino in fondo per disputare l’ultimo atto, in programma il 24 maggio allo stadio “Olimpico” di Roma. In teoria manca poco, di fatto è ancora Lunga. Chi alza la Coppa Italia, è bene ricordarlo, si guadagna un posto nella prossima Europa League. Il regolamento vigente garantisce l’accesso alla ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) Un’20 giorni, con tante partite intra campionato e coppe europee. Le gare di ritorno della2022-23 si disputeranno tra il 26 e il 27 aprile. Dopo l’1-1 tra Juventus e Inter all’Allianz Stadium di Torino e lo 0-2 della Fiorentina sul campo della Cremonese, bisognerà aspettare tre settimane per rivedere in campo le quattro sfidanti e conoscere i verdetti che determineranno le due finaliste. L’obiettivo comune è quello di arrivare fino in fondo per disputare l’ultimo atto, in programma il 24 maggio allo stadio “Olimpico” di Roma. In teoria manca poco, di fatto è ancora. Chi alza la, è bene ricordarlo, si guadagna un posto nella prossima Europa League. Il regolamento vigente garantisce l’accesso alla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pietromichi : @antoniocorsa @robypava Manca anche il pezzo in cui le istituzioni condannano il razzismo quando i soggetti presi di mira giocano nella juve - JoeVasapollo : Quando gli #Yankees dovevano giocare ma non giocano più perché a Baltimore piove e devi aspettare domani...… - MarianiRiccarda : @fabcet Beh con B. se la giocano al fotofinish...Infatti, questa mossa del giornale è per cercare di raccattare vot… - rancostantino : @sminkionauta spiace dirlo ma quando giocano a S.Siro te li ritrovi tranquilli e beati con le loro sciarpe di merda… - veroinjuve : RT @juventusfans: @2DaniLuiz @juventusfc ??Quando si tratta di #Kean, #Kostic, #Vlahovic ed altri giocatori della #Juventus = ?????? ??Tutti gl… -

Serie A, la 29ª giornata: Lazio - Juve e il Napoli alla riscossa Scopriamo dunque dove e quando vedere tutte le partite di questo turno di campionato e come seguire ... poi Fiorentina Spezia (calcio d'inizio alle 14:30); alle 16:30 si giocano in contemporanea ... Bambino di 4 anni ingoia una moneta, ma in ospedale consigliano di dargli i grissini Quando i bambini giocano possono succedere diverse cose e, in questi casi, è fondamentale, avere almeno 4 occhi, non solo due. I bambini, in un attimo di distrazione, sono in grado di mettere a ... BC Gators: i risultati del Settore Giovanile I biancoverdi giocano sottotono, probabilmente sentono ancora nelle gambe la fatica della partita ... I Gators faticano a vedere il canestro e riescono ad avere la meglio solo nel terzo quarto quando ... Scopriamo dunque dove evedere tutte le partite di questo turno di campionato e come seguire ... poi Fiorentina Spezia (calcio d'inizio alle 14:30); alle 16:30 siin contemporanea ...i bambinipossono succedere diverse cose e, in questi casi, è fondamentale, avere almeno 4 occhi, non solo due. I bambini, in un attimo di distrazione, sono in grado di mettere a ...I biancoverdisottotono, probabilmente sentono ancora nelle gambe la fatica della partita ... I Gators faticano a vedere il canestro e riescono ad avere la meglio solo nel terzo quarto... Quando si giocano i ritorni delle semifinali di Coppa Italia Lunga attesa, in mezzo la Champions OA Sport