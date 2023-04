Quali Garanti | nel mondo | seguono le orme dell’Italia su ChatGPT e quali no?

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 6 aprile 2023) L’incontro tra Garante Italiano annunciato negli scorsi giorni c’è stato e, come da prassi, è uscito un comunicato stampa in merito. Cosa si sono detti e, in che modo, quello che sta accadendo nel nostro paese sta influenzando l’operato desu? Dopo la richieste mosse dall’Autorità italiana e il conseguente blocco diin Italia alla fine della scorsa settimana, era previsto che le due parti si sedessero a un tavolo di confronto nella serata italiana di mercoledì 6 aprile, mattinata californiana dello stesso giorno. Ciò che è emerso, in buona sostanza, è il reciproco intento di collaborazione: da un lato, «OpenAI si è impegnata a rafforzare la trasparenza nell’uso dei dati personali degli interessati, i meccanismi esistenti per l’esercizio dei diritti e le garanzie per i minori e ad inviare ...