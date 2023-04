"Qualcosa di traumatico": Cristina Scuccia, le immagini che la fanno crollare in diretta tv (Di giovedì 6 aprile 2023) Cristina Scuccia, l'ex suor Cristina, sta per approdare all'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. E, nel frattempo, si racconta a Oggi è un altro giorno, il programma del pomeriggio condotto da Serena Bortone su Rai 1. La Scuccia torna sui giorni di The Voice, il programma Rai a cui partecipò vestita da suora e dove vinse, incantando con la sua voce. Eppure, non è stato tutto così semplice: "Rivedere le immagini della vittoria di The Voice Senior fa sempre effetto, ma è stato anche Qualcosa di forte è traumatico, non ero pronta per Qualcosa del genere", confessa Cristina Scuccia alla Bortone. Dunque si è sbottonata sugli anni da suora, fino a quando tutto è cambiato e ha deciso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023), l'ex suor, sta per approdare all'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. E, nel frattempo, si racconta a Oggi è un altro giorno, il programma del pomeriggio condotto da Serena Bortone su Rai 1. Latorna sui giorni di The Voice, il programma Rai a cui partecipò vestita da suora e dove vinse, incantando con la sua voce. Eppure, non è stato tutto così semplice: "Rivedere ledella vittoria di The Voice Senior fa sempre effetto, ma è stato anchedi forte è, non ero pronta perdel genere", confessaalla Bortone. Dunque si è sbottonata sugli anni da suora, fino a quando tutto è cambiato e ha deciso di ...

