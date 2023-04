Quadraro – Dominicana gelosa dell’ex lo accoltella

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 aprile 2023) – L’uomo, un connazionale, se la caverà – Una donna, trentottenne di nazionalità, martedì alle 23.30 hato, per fortuna senza esito letale, un connazionale suo ex compagno che si trovava in un bar con un’altra ragazza. La gelosia ha spinto la donna ad armarsi con un coltello da cucina e a scendere in strada per compiere il suo folle gesto. E’ successo al, in via Tuscolana. La vittima dell’aggressione è un cittadino dominicano di 43 anni. La donna lo ha colpito due volte, ferendolo al collo e sul fianco destro. I presenti hanno chiamato il 112, che ha arrestato la donna, e il 118 che ha trasportato l’uomo al policlinico di Tor Vergata dove, nonostante la perdita di sangue, la vittima ha avuto una prognosi di soli sette giorni, non essendo stato colpito in organi vitali.