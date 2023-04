Qatargate | scarcerato Panzeri dopo 4 mesi di detenzione

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il Tribunale di Bruxelles ha deciso lo stop allapreventiva in carcere per Antonio. L'ex eurodeputato del Partito democratico e di Articolo uno, arrestato lo scorso 9 dicembre nell'ambito dell'indagine sul...

...nel caso di corruzione noto come, va agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico . Lo ha stabilito la Camera di consiglio del Tribunale di Bruxelles, che ha cosìl'...Leggi anche >, Francesco Giorgi (compagno di Eva Kaili) confessa: era lui a gestire i soldi in contanti Detenzione preventiva Francesco Giorgi , assistente all' Europarlamento , era in ...Caso, esce dal carcere Francesco Giorgi. La camera di consiglio, informa la Procura federale belga, ha confermato la detenzione dell'ex assistente parlamentare di Pier Antonio Panzeri, ma ai ...

Lo ha reso noto il suo avvocato, Laurent Kennes, che all’emittente Rtbf ha anticipato che Panzeri, arrestato con l’accusa di corruzione e riciclaggio di denaro nell’ambito del cosiddetto Qatargate, ...Come confermato dai media in Belgio, l’ex eurodeputato italiano Antonio Panzeri, uno dei nomi più noti nel Qatargate, ha visto accolta la ... Nelle prossime ore o giorni dovrebbe essere scarcerato, ...