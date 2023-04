Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : Qatargate, Panzeri esce dal carcere: andrà ai domiciliari con il braccialetto elettronico - MarcoMassimili6 : #Qatargate #Panzeri ai domiciliari. CHE SCHIFO!?? - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? La Camera di consiglio del tribunale di #Bruxelles ha deciso di rilasciare sotto sorveglianza elettronica l'ex eurodeputato… - discoradioIT : #Qatargate: verrà rilasciato sotto sorveglianza elettronica l'ex eurodeputato Pier Antonio #Panzeri, in carcere a… - Ioana26871248 : RT @SkyTG24: Qatargate, Panzeri agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico -

Qatargate, Panzeri esce dal carcere e va ai domiciliari Il Sole 24 ORE

La Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles ha deciso di rilasciare sotto sorveglianza elettronica l'ex eurodeputato Antonio Panzeri, in carcere dal 9 dicembre scorso nell'ambito dell'inchiesta ...L'ex eurodeputato è in carcere dal 9 dicembre scorso nell'ambito dell'inchiesta belga sul Qatargate. Lo riferisce l'avvocato del politico lombardo, Laurent Kennes. Panzeri, ritenuto l'anima dello ...