Qatargate, Antonio Panzeri lascia il carcere e va ai domiciliari: a gennaio aveva patteggiato un anno di reclusione (Di giovedì 6 aprile 2023) Antonio Panzeri lascerà tra poche ore la prigione di Saint-Gilles dove è rimasto per quattro mesi: la Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles ha deciso di rilasciare sotto sorveglianza elettronica l’ex eurodeputato arrestato lo scorso 9 dicembre nell’ambito dell’inchiesta belga sul Qatargate. A farlo sapere è l’avvocato del politico lombardo, Laurent Kennes. Ritenuto uno dei protagonisti dello scandalo corruzione all’interno del Parlamento europeo, Panzeri a gennaio si era pentito, decidendo di patteggiare con la giustizia un anno effettivo di reclusione. Ora la decisione dei domiciliari da parte della Camera di consiglio del tribunale. L’accordo firmato a gennaio con la Procura Federale di Bruxelles prevedeva ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023)lascerà tra poche ore la prigione di Saint-Gilles dove è rimasto per quattro mesi: la Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles ha deciso di rire sotto sorveglianza elettronica l’ex eurodeputato arrestato lo scorso 9 dicembre nell’ambito dell’inchiesta belga sul. A farlo sapere è l’avvocato del politico lombardo, Laurent Kennes. Ritenuto uno dei protagonisti dello scandalo corruzione all’interno del Parlamento europeo,si era pentito, decidendo di patteggiare con la giustizia uneffettivo di. Ora la decisione deida parte della Camera di consiglio del tribunale. L’accordo firmato acon la Procura Federale di Bruxelles prevedeva ...

