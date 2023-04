Qatargate | Antonio Panzeri esce dal carcere e va ai domiciliari | restano in prigione Giorgi | Kaili e Tarabella

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 aprile 2023)ha raccontato la sua verità agli inquirenti belgi. Così, dopo quasi 4 mesi di reclusione, tornerà a casa, agli arresti, in attesa di un eventuale processo per il ruolo svolto nel presunto giro di mazzette pagate da Marocco e Qatar a membri delle istituzioni europee per influenzarne le decisioni. L’ex eurodeputato di Articolo 1, considerato la mente del sistema corruttivo in seno ai palazzi di Bruxelles, ha stretto un accordo con il giudice Michel Claise che guida l’indagine promettendo di rivelare tutte le persone coinvolte in quella che gli inquirenti considerano un’organizzazione criminale nel Parlamento europeo in cambio della libertà per i propri familiari, un anno effettivo di, ma solo dopo il terzo grado di giudizio, il sequestro di beni per 1 milione di euro circa e una ...