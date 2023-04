Putin: «le relazioni Usa-Russia sono in crisi profonda» (Di giovedì 6 aprile 2023) Il presidente russo Vladimir Putin è tornato al centro della scena, nell'abituale veste di difensore della Russia contro l'aggressione di potenze straniere ostil.«Le relazioni tra Russia e Stati Uniti sono in crisi profonda», lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin ricevendo le credenziali dei nuovi ambasciatori a Mosca. «La crisi odierna è stata determinata dalla volontà degli Stati Uniti di sostenere le rivoluzioni colorate come parte della loro politica estera, anche in Ucraina», ha aggiunto Putin Tra Russia ed Usa è una fase di «conflitto caldo», dice intanto il viceministro degli Esteri di Mosca Ryabkov, avvertendo che si assiste infatti ad una guerra ibrida. Inoltre, ha aggiunto il ... Leggi su panorama (Di giovedì 6 aprile 2023) Il presidente russo Vladimirè tornato al centro della scena, nell'abituale veste di difensore dellacontro l'aggressione di potenze straniere ostil.«Letrae Stati Unitiin», lo ha dichiarato il presidente russo Vladimirricevendo le credenziali dei nuovi ambasciatori a Mosca. «Laodierna è stata determinata dalla volontà degli Stati Uniti di sostenere le rivoluzioni colorate come parte della loro politica estera, anche in Ucraina», ha aggiuntoTraed Usa è una fase di «conflitto caldo», dice intanto il viceministro degli Esteri di Mosca Ryabkov, avvertendo che si assiste infatti ad una guerra ibrida. Inoltre, ha aggiunto il ...

