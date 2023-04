Puglianello | sabato la prima edizione della ‘Savim Cup’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – È il programma per il prossimo, 8 aprile, un evento sportivo pasquale che intende consolidarsi nel tempo per arrivare ad essere un appuntamento agonistico e sociale di seria portata provinciale e regionale, già dalla futura. La “Savim Cup”, che in questo primo appuntamento si limiterà ad essere un classico triangolare di calcio, dalla prossimavuole estendersi alle Scuole Calcio del territorio campano, implementandosi in una giornata di incontri, dibattiti, condivisione e socializzazione al fine di avvicinare il mondo delle imprese al sano, limpido e genuino agonismo sportivo che da sempre rappresenta una vera ed importante formazione sociale, tale da trasmettere il doveroso rispetto civico alle nuove generazioni. “Il nostro è un progetto ambizioso ...