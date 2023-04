Psg, sarà rivoluzione! Campos ne salva solo 7: ecco chi (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Psg del 2023/2024 potrebbe essere molto diverso da quello attuale. Luis Campos metterà in vendita i giocatori che non hanno soddisfatto... Leggi su calciomercato (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Psg del 2023/2024 potrebbe essere molto diverso da quello attuale. Luismetterà in vendita i giocatori che non hanno soddisfatto...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Andrea_82b15 : @4n1mo51t1som1n4 Pure io avevo letto di LE, ma, visto che Lampard ha firmato fino a giugno, a sto punto credo sia i… - toninter75 : @El_Principe22_ @smgii1908 Presto sarà ad allenare il PSG..uomo e allenatore vincente - infoitsport : Messi-Psg, sarà addio a fine stagione: i motivi della rottura - sportli26181512 : Messi-Psg, sarà addio a fine stagione: i motivi della rottura: Fischiato dal pubblico di Parigi, il rapporto tra Me… - franzoni_sara : @CaroniaDani @IlProfDaLecce Non è che vogliamo una onlus. Ci basta non dover dare in pegno pure le mutande per paga… -

Clamoroso Mbappe: comunicato contro il PSG L'argentino ha il contratto in scadenza e sta pensando seriamente di non accettare la proposta del PSG magari per tornare al Barcellona, il brasilino sarà ai box ancora a lungo e viene dall'ennesima ... CALCIO: 'You're fired'. Quando i soldi bruciano gli uomini... ... lo dimostrano la serie di contrasti avuti in carriera, soprattutto al Dortmund ed al PSG, ma qui ... quanto può durare questo sistema a livello europeo e globale Ma soprattutto, in Italia sarà ... Calcio in tv oggi: programma del 7 aprile 2023 - Calciomagazine ... a sei lunghezze di distanza dalla capolista PSG, con 60 punti, riceve lo Strasburgo, sedicesimo a ... la sfida sarà visibile anche in streaming sull'app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul ... L'argentino ha il contratto in scadenza e sta pensando seriamente di non accettare la proposta delmagari per tornare al Barcellona, il brasilinoai box ancora a lungo e viene dall'ennesima ...... lo dimostrano la serie di contrasti avuti in carriera, soprattutto al Dortmund ed al, ma qui ... quanto può durare questo sistema a livello europeo e globale Ma soprattutto, in Italia...... a sei lunghezze di distanza dalla capolista, con 60 punti, riceve lo Strasburgo, sedicesimo a ... la sfidavisibile anche in streaming sull'app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul ... Psg, sarà addio con Galtier: primi contatti con un allenatore appena ... Calciomercato.com